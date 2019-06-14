У здания АП появился прокат велосипедов: фото

Фото: пресс-служба АП

Сегодня, 14 июня, у здания Администрации президента установили велостанцию европейской сети Nextbike. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба АП.

Отмечается, что этот проект функционирует в более 200 городах 25 стран мира, а в Украину зашел в августе 2018-го.

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11 октября прошлого года в Киеве, на Троещине компания Nextbike временно закрыла две станции городского велопроката из-за участившихся случаев вандализма и кражи велосипедов.

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