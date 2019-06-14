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14.06.2019, 19:44

У здания АП появился прокат велосипедов: фото

У здания АП появился прокат велосипедов: фото - Фото
Фото: пресс-служба АП

Возле Администрации президента появились велосипеды Nextbike

Сегодня, 14 июня, у здания Администрации президента установили велостанцию европейской сети Nextbike. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба АП.

Отмечается, что этот проект функционирует в более 200 городах 25 стран мира, а в Украину зашел в августе 2018-го.

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11 октября прошлого года в Киеве, на Троещине компания Nextbike временно закрыла две станции городского велопроката из-за участившихся случаев вандализма и кражи велосипедов. 

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Теги: администрация президента, nextbike
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