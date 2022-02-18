Снайперские винтовки, боеприпасы и радары: Нидерланды предоставят Украине оружие

Сегодня, 18 февраля, совет министров Нидерландов принял решение о предоставлении Украине оборонительного оружия, пишет AD.

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В правительстве заявили, что поставят в Украину 100 снайперских винтовок, 30 000 боеприпасов, пять радаров обнаружения оружия, тридцать металлодетекторов, два радара наблюдения за полем боя и два робота-детектора с проводным наведением для обнаружения морских мин.

По данным издания, Украина получит также 3000 боевых касок и 2000 жилетов.

Как отметили в правительстве, Нидерланды не рассматривают отправку в Украину войск, поскольку страна не является членом НАТО.

Министр обороны Кайса Оллонгрен подчеркнула, что от Украины был запрос на поставку оружия и в Нидерландах "посчитали важным поддержать".

"Оружие предназначено для самообороны. Мы все надеемся, конечно, что в этом не будет необходимости", – подчеркнула она.

Также в Нидерландах приняли решение привести в повышенную боеготовность несколько воинских частей.

На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

21 января 2021 года в правительстве Нидерландов заявили, что открыты для предоставления военной помощи Украине.

31 января в парламенте Нидерландов представители правящей и оппозиционной партий единогласно выступили за предоставление военной помощи Украине.

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Яна Катасонова

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