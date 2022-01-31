"Больше, чем просто каски". В парламенте Нидерландов выступили за поставки оружия Украине

В парламенте Нидерландов представители правящей и оппозиционной партий выступили за предоставление военной помощи Украине на фоне угрозы нового вторжения России. Политики обсудили, чем могли бы помочь партнерам, пишет RTL Nieuws.

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"Если продолжится эскалация, Нидерланды готовы помочь структурно, будь то в финансовом плане или материалами, чтобы Украина знала, на что она может рассчитывать", – сказал депутат правящей Народной партии за свободу и демократию Рубен Брекельманс.

По словам политика, в парламенте думают, что могут помочь Украине радарами и датчиками обнаружения, высокоточным оружием, противотанковым оружием или средствами противовоздушной обороны.

Депутат Кати Пири из оппозиционной Партии труда сказала, что возможна помощь Киеву в виде борьбы против кибератак, обеспечения обучения или поставок противотанкового оружия.

Брекельманс выступил против отправки в Украину нидерландских военнослужащих, такую же позицию озвучила и Пири. Обе партии "подчеркивают, что не хотят отправлять голландских солдат в Украину".

"Никаких войск, только оборонительное оружие! (и действительно больше, чем просто каски, как это сделали немцы)", – написал Брекельманс в Twitter.

По данным нидерландского издания, Украина уже обратилась к Нидерландам с просьбой предоставить оружие. Минобороны проводит инвентаризацию, чтобы определить, что именно они могут предоставить в качестве военной помощи.

В ближайшее время Украину планируют посетить премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра – даты визита пока неизвестны.

На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

21 января 2021 года в правительстве Нидерландов заявили, что открыты для предоставления военной помощи Украине.

30 января в Украину прилетел очередной военно-транспортный борт Королевских ВВС, а американский дрон продолжает следить за армией России, летая в полосе около границы с Беларусью и РФ.

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Яна Катасонова

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