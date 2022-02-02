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"Готовим мощные санкции". Рютте в Киеве предостерег Россию от эскалации против Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 13:06
Марк Рютте, Вопке Хукстра и Владимир Зеленский (фото — Офис президента)

Премьер Нидерландов Марк Рютте на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что в случае эскалации российской агрессии против Украины страну-агрессора накажут жесткими санкциями.

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Рютте надеется, что возобновленный диалог в нормандском формате "найдет решение".

"А если нет, то тогда Нидерланды абсолютно четко говорят: дальнейшая агрессия против Украины повлечет серьезные последствия для России. В Европе мы работаем в партнерстве с США, чтобы подготовить мощный пакет санкций", – отметил он.

"Тем временем Нидерланды будут поддерживать Украину, как только могут", – сказал премьер страны и уточнил, что они готовы помогать отражать кибератаки и поддерживать экономически.

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Вместе с Рютте вчера в Киев с визитом прибыл и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Ранее в этом году он заявил, что Амстердам готов поставлять Украине оружие для сдерживания России, а в конце января в парламенте Нидерландов выступили за поставки оружия ВСУ: озвучили, что могут дать. Завтра там состоятся дебаты по ситуации вокруг Украины.

Вчера, 1 февраля, в Украине побывали с визитом премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер Британии Борис Джонсон. Зеленский объявил о формате сотрудничества Украина–Польша–Британия.

Завтра, 3 февраля, в Киев прилетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Евгений Пилипенко
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