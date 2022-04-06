Делаем все возможное, чтобы Украина могла себя защитить – министр обороны Нидерландов

Нидерланды уже отправили в Украину оружие, военное снаряжение и гуманитарную помощь на сумму более 50 миллионов евро. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

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Заявление было сделано после того, как президент Зеленский выступил перед парламентом Нидерландов.

"Мы делаем все возможное, чтобы Украина могла себя защитить", — заявила Оллонгрен.

Министр также сказала, что находится в постоянном контакте с международными партнерами, чтобы определить, что еще можно сделать для поддержки Украины.

Оллонгрен также считает, что переговоры между Россией и Украиной не являются поводом для прекращения поставок оружия. "Чем сильнее сторона на поле боя, тем она сильнее за столом переговоров", – сказала она.

Сегодня сообщалось, что Нидерланды арестовали 14 яхт в связи с европейскими санкциями против России, из них 12 на этапе строительства.

18 марта Нидерланды заморозили российские активы на сумму около 200 млн евро.

Сергей Бережной

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