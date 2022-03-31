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"В вашей стране – Гаага". Зеленский обратился к Нидерландам, призвал закрыть порты для РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 13:30
Владимир Зеленский (фото – ОП)
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Нужно закрыть порты Нидерландов и ЕС в целом для российских судов, прекратить любую торговлю с этим государством и готовиться поскорее отказаться от российских энергоресурсов, чтобы миллиарды евро за них не шли на производство оружия и оплату массовых убийств в Украине. Об этом и многом другом президент Владимир Зеленский сказал сегодня в обращении по видеосвязи к парламенту Нидерландов и народу этой страны.

Ниже – тезисные пункты по его речи.

→ После Второй мировой войны сделано так много, чтобы никогда снова не повторилось именно то, что Украина переживает сейчас. Но все повторяется. Пока только для одной страны, а не для всего континента. Но и Вторая мировая война начиналась с разрушения отдельных стран;

→ Люди в других странах уже начинают привыкать к новостям о новых бомбардировках наших мирных городов;

→ Российские оккупанты насилуют женщин, разворовывают все, что находят, даже убивают уже не для того, чтобы добиться какого-то военного успеха или сеять террор, – это для них развлечение;

→ Мы сейчас находимся в таком моменте, когда нужно действовать еще быстрее, мощнее, чем в течение первого месяца войны. Надо еще усиливать санкции. Нужно сделать все, чтобы у России не было ресурсов продолжать эту войну;

→ У вас есть город Гаага, столица международного правосудия. Это война, которую российскому государству нельзя простить. Все обязаны понести ответственность;

→ Завтра ваша страна отметит 450 лет с начала вооруженного восстания против тирании. Помогите нам преодолеть нынешнюю тиранию;

Призываю выбрать город, регион нашего государства, которые могут увидеть вашу заботу.

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский обращение нидерланды
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