Шольц: Партнерство с империалистической Россией Путина немыслимо в обозримом будущем
22.06.2022, 17:14
Олаф Шольц (фото – ЕРА)
Канцлер Германии Олаф Шольц считает немыслимым партнерство с РФ при агрессивном режиме местного диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил в правительственном обращении, передает BILD.
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"Партнерство с Россией, которое было целью стратегической концепции (НАТО. – Ред.) 2010 года, немыслимо в обозримом будущем с агрессивной, империалистической Россией Путина", – сказал он.
При этом Шольц добавил, что ожидает от саммита НАТО в Мадриде сигнала сплоченности и решимости ввиду агрессивной войны России против Украины.
- На саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня планируют принять новую стратегическую концепцию Альянса.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что на саммите НАТО Россию признают угрозой, а не партнером, как это было в стратегической концепции 2010 года.
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