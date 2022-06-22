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Шольц: Партнерство с империалистической Россией Путина немыслимо в обозримом будущем

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22.06.2022, 17:14
Шольц: Партнерство с империалистической Россией Путина немыслимо в обозримом будущем - Фото
Олаф Шольц (фото – ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает немыслимым партнерство с РФ при агрессивном режиме местного диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил в правительственном обращении, передает BILD.

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"Партнерство с Россией, которое было целью стратегической концепции (НАТО. – Ред.) 2010 года, немыслимо в обозримом будущем с агрессивной, империалистической Россией Путина", – сказал он.

При этом Шольц добавил, что ожидает от саммита НАТО в Мадриде сигнала сплоченности и решимости ввиду агрессивной войны России против Украины.

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Марк Сировой
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