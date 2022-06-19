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Столтенберг: На саммите НАТО Россию признают угрозой безопасности, а не партнером

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 09:04
Столтенберг: На саммите НАТО Россию признают угрозой безопасности, а не партнером - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

На саммите НАТО в Мадриде, где будет принята первая с 2010 года новая Стратегическая концепция НАТО, заявят, что Россия больше не является партнером Альянса, а несет угрозу безопасности и миру. Об этом в интервью BILD заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Если меняется мир, меняется и НАТО. И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", – сказал он.

Кроме того, будет упоминаться Китай, отметил Столтенберг. По его словам, "подъем Китая – это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности".

  • В Стратегической концепции 2010 года НАТО называло РФ партнером.
  • Саммит НАТО в Мадриде запланирован на 28-30 июня. На него приглашен президент Владимир Зеленский.

Читайте также: На Банковой назвали маловероятным личное присутствие Зеленского на саммите НАТО в Мадриде

Марк Сировой
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Россия нато угроза йенс столтенберг саммит стратегическая концепция
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