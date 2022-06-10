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Уоллес приехал к Зеленскому. Заявил, что режим Путина в военном плане "на грани коллапса"

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 15:40
Уоллес приехал к Зеленскому. Заявил, что режим Путина в военном плане
Владимир Зеленский и Бен Уоллес (скриншот)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с визитом в Киев, где на встрече с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина "способна вытеснить Россию с Донбасса". Видео встречи опубликовали ресурсы Офиса президента.

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Глава Минобороны Великобритании заявил, что видит много общих исторических параллелей: это и "гораздо более многочисленная армия противника", и "фашистский режим".

"Действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что режим тот, о котором я уже сказал, он на пределе коллапса, по крайней мере, что касается военной мощи. То есть они сейчас также на грани истощения", – сказал Уоллес.

Зеленский по итогу встречи заявил, что Британия демонстрирует лидерство в поддержке Украины по трем направлениям – "оружие, финансы, санкции".

По его словам, война — "это большое проявление того, кто наши настоящие друзья, друзья и партнеры".

В конце публичной части встречи Зеленский подарил гостю марку с "русским военным кораблем":

Уоллес приехал к Зеленскому. Заявил, что режим Путина в военном плане "на грани коллапса"
  • В начале мая Уоллес заявил, что его страна придет на помощь Финляндии, если на нее [снова] нападет Россия. 

Читайте также: Для Путина не может быть "Дня Победы": только позор и поражение в Украине – Уоллес

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский Великобритания война Донбасс геополитика союзники Бен Уоллес
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