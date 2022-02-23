Британия дала пинка под зад России в Крыму в 1853-м, можем сделать это снова – Уоллес

Великобритания может дать "пинка под зад" России, как сделала это во время Крымской войны 1853-1856 годов. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время беседы с военными в здании Конной гвардии в Вестминстере, передает The Independent.

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"Шотландские гвардейцы дали пинка под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму – мы всегда можем сделать это снова", – сказал он.

Уоллес добавил, что у Британии есть 1000 военных в состоянии готовности, которые способны отреагировать на кризис. Он также считает, что Путин пустился в полное безумие с ситуацией вокруг Украины.

Кроме того, Уоллес отметил, что Путин и Николай I совершили одинаковую ошибку: не имеют ни друзей, ни союзов.

Vladimir Putin has gone "full tonto", the Defence Secretary has suggested following the latest escalation in the Ukraine crisis pic.twitter.com/uggmxbeYk4 — PA Media (@PA) February 23, 2022

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СПРАВКА. Крымская война 1853-1856 годов шла между Российской империей и альянсом Великобритании, Франции, Османской империи, Пьемонта-Сардинии. Завершилась поражением России и Парижским договором. Российская империя потеряла дельту Дуная и Южную Бессарабию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска.

После этого под санкции Великобритании попали пять банков и три приближенных к Путину олигарха – братья Ротенберги и Геннадий Тимченко.

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Марк Сировой

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