Британия дала пинка под зад России в Крыму в 1853-м, можем сделать это снова – Уоллес

Великобритания может дать "пинка под зад" России, как сделала это во время Крымской войны 1853-1856 годов. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время беседы с военными в здании Конной гвардии в Вестминстере, передает The Independent.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Шотландские гвардейцы дали пинка под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму – мы всегда можем сделать это снова", – сказал он.

Уоллес добавил, что у Британии есть 1000 военных в состоянии готовности, которые способны отреагировать на кризис. Он также считает, что Путин пустился в полное безумие с ситуацией вокруг Украины.

Кроме того, Уоллес отметил, что Путин и Николай I совершили одинаковую ошибку: не имеют ни друзей, ни союзов.

Vladimir Putin has gone "full tonto", the Defence Secretary has suggested following the latest escalation in the Ukraine crisis pic.twitter.com/uggmxbeYk4