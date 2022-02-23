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Великобритания в ближайшее время передаст Украине дополнительное оружие – Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 14:48
Великобритания в ближайшее время передаст Украине дополнительное оружие – Джонсон - Фото
Борис Джонсон (скриншот видео parliamentlive.tv)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине в связи с все более угрожающим поведением России. Помощь будет включать в себя летальное оборонительное оружие. Об этом Джонсон сказал сегодня, 23 февраля, выступая в британском парламенте, передает Financial Times.

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"В свете все более угрожающего поведения со стороны России и в соответствии с нашей предыдущей поддержкой Великобритания в ближайшее время предоставит дополнительный пакет военной поддержки Украине", – сказал британский премьер.

Он добавил, что "это будет включать летальную помощь в виде оборонительного оружия и нелетальную помощь".

Также правительство Великобритании сегодня поручило регулятору СМИ пересмотреть лицензию канала Russia Today в стране.

Оксана Житнюк
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ВСУ оружие армия Борис Джонсон летальное оружие
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