Джонсон: Российские танки были зафиксированы, это возобновление вторжения в Украину

Приказ президента России Владимира Путина об официальном введении войск в Украину означает возобновление вторжения в Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в британском парламенте перед объявлением санкций против РФ.

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Он напомнил, что вчера Путин признал "республиками" оккупированные части Донбасса, а затем распорядился официально отправить туда войска РФ.

"С тех пор были замечены российские танки и бронетранспортеры. Палата (парламента, – ред.) не должна сомневаться: размещение этих войск на территории суверенной Украины означает возобновление вторжения в Украину", – сказал Джонсон.

Он добавил, что Путин прямо угрожает Украине, отрицает ее легитимность как государства и создает повод для полномасштабного наступления.

В то же время замглавы МИД РФ Андрей Руденко сегодня заявил, что Россия пока якобы не планирует официально вводить войска на оккупированный Донбасс, а сделает это лишь в случае "угрозы", передает пропагандистское агентство Интерфакс.

Вчера же Путин прямо приказал ввести войска, а местные жители зафиксировали колонны военной техники, передвигавшиеся по городам.

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Марк Сировой

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