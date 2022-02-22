Джонсон: Российские танки были зафиксированы, это возобновление вторжения в Украину
Приказ президента России Владимира Путина об официальном введении войск в Украину означает возобновление вторжения в Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в британском парламенте перед объявлением санкций против РФ.
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Он напомнил, что вчера Путин признал "республиками" оккупированные части Донбасса, а затем распорядился официально отправить туда войска РФ.
"С тех пор были замечены российские танки и бронетранспортеры. Палата (парламента, – ред.) не должна сомневаться: размещение этих войск на территории суверенной Украины означает возобновление вторжения в Украину", – сказал Джонсон.
Он добавил, что Путин прямо угрожает Украине, отрицает ее легитимность как государства и создает повод для полномасштабного наступления.
В то же время замглавы МИД РФ Андрей Руденко сегодня заявил, что Россия пока якобы не планирует официально вводить войска на оккупированный Донбасс, а сделает это лишь в случае "угрозы", передает пропагандистское агентство Интерфакс.
Вчера же Путин прямо приказал ввести войска, а местные жители зафиксировали колонны военной техники, передвигавшиеся по городам.
- Страны Запада раскритиковали решение Путина о "признании" и готовят санкции. Рубль стал самой волатильной валютой мира, Германия уже решила остановить сертификацию российского газопровода Северный поток-2.
- Под санкции Великобритании попали пять банков и три приближенных к Путину олигарха – братья Ротенберги и Геннадий Тимченко.
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