Трасс выпустила предвыборное видео: обещает "обеспечить" поражение Путина в Украине

Вступившая в гонку за кресло премьера министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выпустила предвыборный ролик, в котором заявила, что у нее "четкое видение будущего" и она сможет подхватить дела на Даунинг-стрит вслед за нынешним лидером страны Борисом Джонсоном "без раскачки".

По ее словам, стране нужен лидер с богатым опытом, который включится в работу с первого дня, "будь то обеспечение поражения Путина в Украине или стимулирование экономики".

Она напомнила, как на должности главы МИД "помогала руководить международной реакцией на войну Путина в Украине и ввела жесткий пакет санкций, который возглавил мировую реакцию, причинив настоящую боль Путину и Кремлю".

"Как премьер, я буду руководить правительством, преданным основным консервативным принципам: низким налогам, жесткому контролю над расходами и росту экономики. <...> Я имею в виду то, что говорю, и даю только те обещания, которые могу выполнить", – заявила она.

Трасс заверила, что на должности премьера выжмет максимум из Brexit, разберется с проблемами, которые возникли в отношениях с Северной Ирландией, а также займется другими актуальными вопросами. Министр добавила, что на Даунинг-стрит, 10 "нужно четкое и решительное лидерство".

I have a clear vision for our country and economy – and the experience and resolve to deliver it.https://t.co/koPyqw4wIG#lizforleader pic.twitter.com/V9jENJmyj6