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Борьба за пост премьера Великобритании. Сунак назвал себя аутсайдером по сравнению с Трасс

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 03:50
Борьба за пост премьера Великобритании. Сунак назвал себя аутсайдером по сравнению с Трасс - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Финалист гонки за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, экс-канцлер Казначейства Риши Сунак назвал себя аутсайдером в борьбе со вторым кандидатом – министром иностранных дел Лиз Трасс. Об этом сообщает Reuters.

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Отставка Сунака помогла спровоцировать движение, в результате которого премьер-министр Борис Джонсон согласился уйти в отставку после серии скандалов.

Члены правящей Консервативной партии проголосуют за преемника Джонсона летом, о результатах объявят 5 сентября.

Сунак лидировал во всех раундах голосования среди депутатов от партии, пока речь шла о сокращении количества кандидатов до двух.

Но Трасс, похоже, получит преимущество среди 200 000 членов правящей партии, которые в конечном итоге выберут победителя.

В опросе YouGov среди членов Консервативной партии, опубликованном 21 июля, Трасс опережает Сунака на 24 пункта.

"Не сомневайтесь, я аутсайдер", – сказал Сунак.

В случае победы Трасс, она станет третьей женщиной-премьер-министром Великобритании после Тэтчер и Терезы Мэй, а если победит Сунак – он будет первым лидером страны индийского происхождения.

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Наталия Медведева
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риши сунак Великобритания Лиз Трасс
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