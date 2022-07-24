Борьба за пост премьера Великобритании. Сунак назвал себя аутсайдером по сравнению с Трасс
Финалист гонки за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, экс-канцлер Казначейства Риши Сунак назвал себя аутсайдером в борьбе со вторым кандидатом – министром иностранных дел Лиз Трасс. Об этом сообщает Reuters.
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Отставка Сунака помогла спровоцировать движение, в результате которого премьер-министр Борис Джонсон согласился уйти в отставку после серии скандалов.
Члены правящей Консервативной партии проголосуют за преемника Джонсона летом, о результатах объявят 5 сентября.
Сунак лидировал во всех раундах голосования среди депутатов от партии, пока речь шла о сокращении количества кандидатов до двух.
Но Трасс, похоже, получит преимущество среди 200 000 членов правящей партии, которые в конечном итоге выберут победителя.
В опросе YouGov среди членов Консервативной партии, опубликованном 21 июля, Трасс опережает Сунака на 24 пункта.
"Не сомневайтесь, я аутсайдер", – сказал Сунак.
В случае победы Трасс, она станет третьей женщиной-премьер-министром Великобритании после Тэтчер и Терезы Мэй, а если победит Сунак – он будет первым лидером страны индийского происхождения.
- 7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени.
- 20 июля в Великобритании завершился пятый тур голосования за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, по итогам которого финалистами гонки стали Трасс и Сунак.
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