Трасс и фон дер Ляйен: Объявление Путиным мобилизации – признак слабости и неудачи

Российское вторжение в Украину терпит неудачу – об этом свидетельствует объявление диктатором Владимиром Путиным "частичной" мобилизации. Об этом заявили премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Трасс и фон дер Ляйен встретились в кулуарах 77-й Генеральной ассамблеи ООН и выступили с совместным заявлением.

"Призывы Путина к мобилизации – верный признак того, что его варварское вторжение провалилось. Любые бутафорские референдумы на территории Украины не будут признаны", – написала Трасс в Twitter.

"Мы осуждаем действия Путина и согласны с тем, что его призывы к мобилизации части населения являются признаком слабости. Вторжение России терпит неудачу", – написала фон дер Ляйен в Twitter.

В совместном заявлении лидеры Великобритании и Евросоюза выступили с жестким осуждением действий России в Украине и отметили, что объявление Путина о немедленной "частичной" мобилизации говорит о том, что российское вторжение в Украину терпит неудачу.

"Это объявление о слабости", – подчеркивается в заявлении Трасс и фон дер Ляйен.

Как отмечается, это была первая личная встреча Трасс и фон дер Ляйен с тех пор, как премьер-министр Великобритании вступила в должность.

"Они признали мужество и отвагу украинского народа и подчеркнули свою совместную приверженность поддержке Украины в ее борьбе столько, сколько потребуется", – говорится в заявлении.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

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Наталія Медведєва

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