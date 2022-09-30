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Гутерриш призвал Путина "отступить от пропасти" и заявил, что должен защищать устав ООН

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 12:09
Гутерриш призвал Путина
Владимир Путин и Антониу Гутерриш в Кремле (скриншот)

Любые попытки России продвигаться в захватнической войне и объявлять оккупированные территории своими лишь усугубляют катастрофическую ситуацию с мировой безопасностью. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, призвав российского диктатора Владимира Путина "отступить от пропасти".

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В ночь на 30 сентября Путин решил подписать некие бумажки, говорит – дарит "независимость" захваченным районам Украины. Гутерриш напомнил, что любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы применения силы или ее применения является нарушением принципов устава ООН и международного права.

Пропагандистская акция оккупантов (их фейковые "референдумы" в оккупации), по словам генсека ООН, "не может рассматриваться как законное [голосование]".

"Этот шаг несовместим с международно-правовой базой и противоречит всему, за что должно выступать международное сообщество. Это попирает цели и принципы ООН. Это опасная эскалация. Ей нет места в современном мире. Это неприемлемо", – добавил он.

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Гутерриш предупредил об "опасной эскалации" войны. "Мир в опасности" – так названа часть обращения Гутерриша к Путину и мировому сообществу.

"В этот опасный момент я должен подчеркнуть свою обязанность как генсека защищать устав ООН. <...> Любое решение России продвигаться вперед еще больше поставит под угрозу перспективы мира. <...> Пора отступить от пропасти. Сейчас как никогда мы должны работать вместе, чтобы положить конец этой разрушительной и бессмысленной войне, защитить устав ООН и международное право", – сказал он.

Євген Пилипенко
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Антониу Гутерриш ООН война аннексия оккупация псевдореферендум
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