Гутерриш призвал Путина "отступить от пропасти" и заявил, что должен защищать устав ООН
Любые попытки России продвигаться в захватнической войне и объявлять оккупированные территории своими лишь усугубляют катастрофическую ситуацию с мировой безопасностью. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, призвав российского диктатора Владимира Путина "отступить от пропасти".
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В ночь на 30 сентября Путин решил подписать некие бумажки, говорит – дарит "независимость" захваченным районам Украины. Гутерриш напомнил, что любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы применения силы или ее применения является нарушением принципов устава ООН и международного права.
Пропагандистская акция оккупантов (их фейковые "референдумы" в оккупации), по словам генсека ООН, "не может рассматриваться как законное [голосование]".
"Этот шаг несовместим с международно-правовой базой и противоречит всему, за что должно выступать международное сообщество. Это попирает цели и принципы ООН. Это опасная эскалация. Ей нет места в современном мире. Это неприемлемо", – добавил он.
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Гутерриш предупредил об "опасной эскалации" войны. "Мир в опасности" – так названа часть обращения Гутерриша к Путину и мировому сообществу.
"В этот опасный момент я должен подчеркнуть свою обязанность как генсека защищать устав ООН. <...> Любое решение России продвигаться вперед еще больше поставит под угрозу перспективы мира. <...> Пора отступить от пропасти. Сейчас как никогда мы должны работать вместе, чтобы положить конец этой разрушительной и бессмысленной войне, защитить устав ООН и международное право", – сказал он.
- 14 сентября генсек ООН поговорил с Путиным о войне, потом заявил, что "наивно было бы думать, что мирное соглашение близко".
- 29 сентября президент Зеленский поблагодарил Гутерриша за "четкую позицию" о попытке России аннексировать захваченное в Украине.
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