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"Наивно думать, что мирное соглашение близко". Генсек ООН поговорил с Путиным о войне

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 21:52
Антониу Гутерриш (Скриншот видео)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мирное соглашение между Украиной и Россией в ближайшее время достигнуто не будет. Об этом Гутерриш сказал на пресс-конференции по итогам разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся 14 сентября.

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"Было бы наивно думать, что возможность заключения мирного соглашения близка. Я готов оказать помощь, но у меня нет иллюзий, что сейчас шансы на мир минимальны. Сейчас. Очевидно, я продолжаю свои контакты с обеими сторонами и надеюсь, что однажды можно будет перейти на более высокий уровень обсуждения", – сказал генсек ООН.

Гутерриш добавил, что в последний раз он общался с президентом Владимиром Зеленским во время своего визита в Украину месяц назад и поддерживает регулярный контакт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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Наталія Медведєва
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Антониу Гутерриш война владимир путин
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