Кулеба: Мы воюем против России не ради того, чтобы с ней поговорить, а чтобы победить

Украина воюет против России не для того, чтобы получить возможность провести переговоры с ней, а для того, чтобы победить оккупантов. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

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"Наш базовый принцип состоит в том, что мы сражаемся с Россией не ради того, чтобы иметь возможность с ними поговорить, а ради того, чтобы победить. Это абсолютное настроение не только на всех уровнях украинской власти, но и в украинском обществе мы тоже видим эту заряженность на победу", – сказал Кулеба.

Глава МИД продолжил, что Россия действительно периодически упоминает слово "переговоры", но каждый раз это упоминание сопровождается дополнением, что Россия готова говорить о выполнении ее требований.

"И это соответственно нивелирует само упоминание о переговорах", – сказал Кулеба.

Глава украинской дипломатии предупредил, что, когда Россия подаст серьезный сигнал о переговорах, то в первую очередь надо очень внимательно проанализировать, почему этот сигнал появился.

"Мы считаем, что Россия проявит серьезную заинтересованность в реальных переговорах в тот момент, когда осознает и смирится с тем фактом, что ее позиции максимально ослабли, она не может удержать даже то, что захватила, и ей нужно будет резко стабилизировать ситуацию", – объяснил Кулеба.

Он продолжил, что такая ситуация будет означать, что Украина успешно наступает и освобождает свои территории и не будет смысла договариваться с агрессором.

"Сегодня переговоры с Россией ведутся на поле боя, и это единственный вид переговоров, которые она реально понимает", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина будет готова сесть за стол переговоров с Россией, если речь будет идти о полном восстановлении территориальной целостности Украины.

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Наталія Медведєва

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