Украинцы перехитрили Путина – Трасс

Украинцы перехитрили российского диктатора Владимира Путина, показав свою способность сопротивляться. Об этом в интервью CNN заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

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"Он совершил стратегическую ошибку, вторгшись в Украину. Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению. И я думаю, что он не ожидал сильной реакции со стороны свободного мира", – сказала она.

Трасс считает, что западные лидеры не должны слушать бряцание оружием Путина и его "фальшивые" угрозы. "Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции против России и продолжать поддерживать украинцев", – заявила премьер Британии.

Она подчеркнула, что если позволить Путину добиться успеха, то это станет не только огромной угрозой для украинского населения, но будет и сигналом для всех авторитарных режимов – что вторжение в суверенную страну "в какой-то мере приемлемо".

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Марко Сировой

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