Макрон скажет Си Цзиньпину, что интерес Китая — давить на Россию по поводу войны в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Китай должен оказывать давление на Россию по поводу войны в Украине. Об этом сообщил французский канал BMF TV со ссылкой на представителей страны на саммите G20.

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Макрон 15 ноября в день открытия саммита G20 на встрече с главой КНР Си Цзиньпином будет настаивать на том, что в интересах Китая также давить на Россию насчет войны.

"Он скажет ему, что ваш интерес, как и мой, — оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право", — заявил представитель Франции.

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Дмитро Гриниченко

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