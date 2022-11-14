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Макрон скажет Си Цзиньпину, что интерес Китая — давить на Россию по поводу войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 15:37
Макрон скажет Си Цзиньпину, что интерес Китая — давить на Россию по поводу войны в Украине - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Китай должен оказывать давление на Россию по поводу войны в Украине. Об этом сообщил французский канал BMF TV со ссылкой на представителей страны на саммите G20.

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Макрон 15 ноября в день открытия саммита G20 на встрече с главой КНР Си Цзиньпином будет настаивать на том, что в интересах Китая также давить на Россию насчет войны. 

"Он скажет ему, что ваш интерес, как и мой, — оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право", — заявил представитель Франции.

Читайте также: Си Цзиньпин: Нужно совместно противостоять угрозе применения ядерного оружия

Дмитро Гриниченко
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Китай Украина война франция эмманюэль макрон си цзиньпин
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