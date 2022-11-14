Макрон скажет Си Цзиньпину, что интерес Китая — давить на Россию по поводу войны в Украине
14.11.2022, 15:37
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Китай должен оказывать давление на Россию по поводу войны в Украине. Об этом сообщил французский канал BMF TV со ссылкой на представителей страны на саммите G20.
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Макрон 15 ноября в день открытия саммита G20 на встрече с главой КНР Си Цзиньпином будет настаивать на том, что в интересах Китая также давить на Россию насчет войны.
"Он скажет ему, что ваш интерес, как и мой, — оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право", — заявил представитель Франции.
- Президент США Джо Байден и Си Цзиньпин "подробно" обсудят войну России против Украины на встрече 14 ноября, сообщал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Министерство иностранных дел Китая заявило, что отношения КНР и РФ "прочны как скала" в ответ на заявление Байдена о том, что Пекин "дистанцируется" от Москвы.
- Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины.
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