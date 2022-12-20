Штайнмайер поблагодарил Си Цзиньпина за неприятие ядерных угроз РФ. Хочет давить на Путина

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поговорил с главой КНР Си Цзиньпином — лидеры обсудили войну России против Украины. Об этом сообщили в канцелярии немецкого президента.

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Штайнмайер и Си говорили на протяжении часа и подняли вопрос войны в Украине — президент Германии подтвердил намерения ФРГ продолжать поддерживать Украину.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин в корне просчитался, Европа сплотилась и приняла меры предосторожности против энергетического кризиса.

Немецкий лидер поблагодарил Си Цзиньпина за неприятие угроз ядерным оружием со стороны России, а также подчеркнул заинтересованность Германии и Китая в прекращении войны, уважении суверенитета Украины и необходимом для этого выводе российских войск.

Он попросил Си использовать свое влияние в России, чтобы повлиять на Путина в этом отношении.

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Дмитро Гриниченко

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