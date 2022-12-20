Штайнмайер поблагодарил Си Цзиньпина за неприятие ядерных угроз РФ. Хочет давить на Путина
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поговорил с главой КНР Си Цзиньпином — лидеры обсудили войну России против Украины. Об этом сообщили в канцелярии немецкого президента.
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Штайнмайер и Си говорили на протяжении часа и подняли вопрос войны в Украине — президент Германии подтвердил намерения ФРГ продолжать поддерживать Украину.
Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин в корне просчитался, Европа сплотилась и приняла меры предосторожности против энергетического кризиса.
Немецкий лидер поблагодарил Си Цзиньпина за неприятие угроз ядерным оружием со стороны России, а также подчеркнул заинтересованность Германии и Китая в прекращении войны, уважении суверенитета Украины и необходимом для этого выводе российских войск.
Он попросил Си использовать свое влияние в России, чтобы повлиять на Путина в этом отношении.
- Китай обеспокоен неудачей российского вторжения в Украину, потому что это влияет на его планы по Тайваню, заявил директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.
- Перед недавним саммитом G20 президент США Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политикуПекина в отношении Украины.
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