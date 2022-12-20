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Штайнмайер поблагодарил Си Цзиньпина за неприятие ядерных угроз РФ. Хочет давить на Путина

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 18:14
Штайнмайер поблагодарил Си Цзиньпина за неприятие ядерных угроз РФ. Хочет давить на Путина - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поговорил с главой КНР Си Цзиньпином — лидеры обсудили войну России против Украины. Об этом сообщили в канцелярии немецкого президента.

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Штайнмайер и Си говорили на протяжении часа и подняли вопрос войны в Украине — президент Германии подтвердил намерения ФРГ продолжать поддерживать Украину.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин в корне просчитался, Европа сплотилась и приняла меры предосторожности против энергетического кризиса. 

Немецкий лидер поблагодарил Си Цзиньпина за неприятие угроз ядерным оружием со стороны России, а также подчеркнул заинтересованность Германии и Китая в прекращении войны, уважении суверенитета Украины и необходимом для этого выводе российских войск.

Он попросил Си использовать свое влияние в России, чтобы повлиять на Путина в этом отношении.

Читайте также: Штайнмайер заявил, что в РФ "нет места старым мечтам". Назвал Путина "одержимым империей"

Дмитро Гриниченко
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Китай Германия война си цзиньпин франк-вальтер шайнмайер
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