Си Цзиньпин обеспокоен провалом российского вторжения в Украину – директор ЦРУ

Китай обеспокоен неудачей российского вторжения в Украину, потому что это влияет на его планы по Тайваню. Об этом сказал директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в программе американского общественного телевидения PBS, сообщает Голос Америки.

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"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое пристальное внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах", – сказал Бернс.

По его словам, "было интересно наблюдать за реакцией китайского руководства на войну в Украине", потому что за несколько недель до начала вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине и провозгласили "безграничную дружбу".

Но границы этого партнерства проявились уже через несколько недель – Пекин не поставляет оружие в Россию для использования на войне против Украины, сказал Бернс.

На вопрос о том, что больше всего беспокоит руководство ЦРУ в этом конфликте, Бернс ответил, что это ядерная риторика Кремля.

"Я считаю, что было очень опасное бряцание ядерным оружием, которым занимаются Путин и другие вокруг него", – сказал руководитель ЦРУ и добавил, что ради этого разговора он встречался с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным.

По словам Бернса, Москва пытается запугать Запад, однако он настаивает, что в настоящее время американская разведка "не видит четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия".

"Мы очень четко дали понять, президент очень четко дал понять россиянам, какие серьезные риски это будет иметь. Я считаю, что также было очень полезно, что Си Цзиньпин и премьер-министр Индии также выразили свою обеспокоенность использованием ядерного оружия. Я думаю, что это также влияет на россиян", – сказал Бернс.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Китай не поставляет России ничего, кроме бытовых товаров.

Вадим Ребрина

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