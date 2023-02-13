Белый дом о сбитых НЛО: Нет никаких признаков, что это инопланетяне

Белый дом отверг предположение о том, что неопознанные летательные объекты, сбитые в воздушном пространстве США и Канады в последние дни, могут быть связаны с внеземной жизнью.

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"Нет никаких признаков инопланетян или внеземной активности в этих недавних сбитиях", – заверила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник.

С начала февраля над Северной Америкой были сбиты четыре воздушных цели, из которых одна была китайским воздушным шаром-разведчиком. Его сбили 4 февраля.

В течение 10-12 февраля было сбито еще три НЛО.

Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что эти три объекта не представляли угрозы для людей на земле, не посылали сигналы связи, не имели двигателя, внутри них не было людей.

Он рассказал, что они летели ниже шпионского воздушного шара из Китая и угрожали безопасности для гражданской авиации – поэтому их решили сбить.

Американский генерал Глен Ван Герк не исключает внеземного происхождения этих летающих объектов.

Андрій Водяний

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