Генерал ВВС США не исключает внеземного происхождения сбитых летающих объектов
Генерал ВВС Соединенных Штатов, командующий Северным командованием США и Командованием аэрокосмической обороны Северной Америки Гленн Ван Херк заявил, что не исключает внеземного происхождения воздушных объектов, сбитых за последние несколько дней в небе над Северной Америкой. Об этом сообщает Reuters.
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На вопрос, исключает ли он внеземное происхождение трех воздушных объектов, сбитых американскими военными самолетами за последние три дня, генерал Глен ВанХерк ответил: "Я позволю разведывательному сообществу и контрразведывательному сообществу выяснить это. Я не исключаю такой возможности".
"На данный момент мы продолжаем оценивать каждую угрозу или потенциальную угрозу, которая приближается к Северной Америке, пытаясь ее идентифицировать", — сказал Ван Херк.
Генерал дал брифинг в Пентагоне в воскресенье после того, как американский истребитель F-16 сбил объект восьмиугольной формы над озером Гурон на границе США и Канады.
По его словам, военные пока не могут определить способ, с помощью которого последние три объекта удерживались в воздухе или откуда они прибыли.
"Мы называем их объектами, а не воздушными шарами, и не просто так", — сказал Ван Херк.
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