Над Северной Америкой сбили третий "летающий объект" за месяц, теперь над Канадой

Над территорией Канады был уничтожен неопознанный летающий объект. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, неопознанный летающий объект был обнаружен поздно вечером 10 февраля над Аляской на высоте чуть больше 12 км – это уже третье воздушное вторжение в Северную Америку в этом месяце.

11 февраля объект вошел в воздушное пространство Канады и премьер-министр Джастин Трюдо приказал уничтожить его.

За объектом с момента его обнаружения над Аляской наблюдали американские военные самолеты, потом к ним присоединилась авиация ВВС Канады.

После получения приказа на уничтожение объекта, истребитель США F-22 успешно сбил его над Юконом ракетой AIM 9X.

Отмечается, что Трюдо координировал действия с президентом США Джо Байденом.

"Похоже, это был небольшой цилиндрический объект – меньше, чем первый воздушный шар – и он представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов", – сказала министр обороны Канады Анита Ананд.

Канадские вооруженные силы проанализируют обломки последнего объекта, в то время как в США работают над исследованием остатков воздушного шара и второго объекта, сбитого над Аляской.

Как отмечается, инциденты пролили свет на предполагаемые программы наблюдения Китая. США утверждают, что воздушный шар был частью многолетней китайской шпионской программы под руководством военных, охватывающей более 40 стран, но Пекин отверг это утверждение.

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Наталія Медведєва

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