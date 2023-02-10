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США сбили "высотный объект" над Аляской

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 22:58
США сбили
Джон Кирби (фото - ЕРА)

США сбили неопознанный "высотный объект" над Аляской. Об этом на брифинге 10 февраля сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Он сообщил, что президент США Джо Байден приказал военным сбить объект, зависший над Аляской ранее в тот же день.

Кирби сказал, что военные США отслеживали высотный объект над воздушным пространством Аляски в течение последних 24 часов.

"Из-за большой осторожности и по рекомендации Пентагона президент Байден приказал военным сбить объект, что они и сделали", – сказал Кирби.

Он добавил, что новый объект был сбит истребителем Северного командования США недалеко от канадской границы. Кому принадлежал объект, Кирби не уточнил.

Оксана Житнюк
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