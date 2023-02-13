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Над США в Мичигане появился очередной воздушный объект. Его сбил F-16 по приказу Байдена

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 07:59
Над США в Мичигане появился очередной воздушный объект. Его сбил F-16 по приказу Байдена - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Над территорией США в штате Мичиган заметили очередной неизвестный воздушный объект, который был сбит по приказу президента Джо Байдена. Об этом сообщили в Пентагоне.

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Американцы заявляют, что истребитель F-16 сбил объект ракетой AIM9x — он летел на высоте более 6 км над озером Гурон и мог представлять опасность для гражданской авиации.

Отмечается, что место для сбивания было выбрано, чтобы избежать возможности столкновения с людьми на земле. Пострадавших нет. 

Объект был обнаружен утром в воскресенье и пролетал в непосредственной близости от важных объектов Пентагона. 

"Мы не оценили его как кинетическую военную угрозу чему-либо на земле, но оценили его как угрозу безопасности полета и угрозу из-за его потенциальных возможностей наблюдения", — сказано в заявлении.

В США говорят, что будут работать над восстановлением объекта, чтобы узнать о нем больше. 

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Дмитро Гриниченко
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пентагон США джо байден
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