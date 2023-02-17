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Байден отказался извиняться перед Китаем за сбитый аэростат

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 00:08
Байден отказался извиняться перед Китаем за сбитый аэростат - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден заявил, что не будет извиняться за то, что американские военные по его указанию сбили предполагаемый китайский шпионский аэростат у берегов Штатов. Об этом он сказал в специальном обращении 16 февраля.

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Байден анонсировал разговор с лидером Китая Си Цзиньпином по поводу сбитых объектов.

"Я ожидаю, что поговорю с президентом Си, я надеюсь, что мы докопаемся до сути, но я не приношу извинений за то, что сбил этот воздушный шар", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что Штаты не ищут холодной войны и продолжают дипломатическое взаимодействие с Китаем по этому вопросу.

По словам Байдена, сбитый аэростат использовался для наблюдения, но три других сбитых объекта вряд ли были иностранными шпионскими аппаратами.

Президент Штатов сказал, что сейчас нет данных, которые указывали бы на то, что три сбитых объекта связаны с китайской программой создания воздушных шаров-шпионов, или что это были аэростаты-разведчики какой-либо другой страны. 

Он сказал, что три воздушных объекта, сбитых американскими военными, скорее всего, были связаны с частными компаниями, развлекательными или исследовательскими учреждениями.

  • С начала февраля над Северной Америкой были сбиты четыре воздушных цели, из которых одна была китайским воздушным шаром-разведчиком. Его сбили 4 февраля.
  • Белый дом отверг предположение о том, что сбитые неопознанные летательные объекты могут быть связаны с инопланетянами.

Читайте также: У Байдена назвали ложью заявления Пекина об американских аэростатах над Китаем

Оксана Житнюк
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Китай джо байден аэростат
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