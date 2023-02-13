У Байдена назвали ложью заявления Пекина об американских аэростатах над Китаем
13.02.2023, 16:12
Китайский аэростат (фото - ЕРА)
США опровергли заявление Пекина о "незаконном вторжении американских аэростатов в воздушное пространство Китая". Об этом заявила представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Эдриенн Уотсон в Twitter.
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13 февраля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине заявил, что американские воздушные шары якобы незаконно пролетали над Китаем более 10 раз с начала 2022 года.
"Любые заявления о том, что правительство США использует воздушные шары для наблюдения за КНР, ошибочны", — написала по этому поводу Уотсон.
Она также добавила, что именно Китай "имеет программу воздушных шаров наблюдения на большой высоте для сбора разведданных".
- 3 февраля 2023 года Пентагон обнаружил китайский разведывательный аэростат над США. Тогда же появился и снимок.
- 4 февраля обнаружили второй китайский аэростат над США. Его сбили.
- 7 февраля Пекин возмутился тем, что США сбили его аэростат.
- Предыдущие случаи полетов китайских аэростатов над США классифицировали как НЛО.
- 12 февраля США сбили третий китайский аэростат.
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