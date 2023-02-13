У Байдена назвали ложью заявления Пекина об американских аэростатах над Китаем

США опровергли заявление Пекина о "незаконном вторжении американских аэростатов в воздушное пространство Китая". Об этом заявила представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Эдриенн Уотсон в Twitter.

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13 февраля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине заявил, что американские воздушные шары якобы незаконно пролетали над Китаем более 10 раз с начала 2022 года.

"Любые заявления о том, что правительство США использует воздушные шары для наблюдения за КНР, ошибочны", — написала по этому поводу Уотсон.

Она также добавила, что именно Китай "имеет программу воздушных шаров наблюдения на большой высоте для сбора разведданных".

Мілана Головань

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