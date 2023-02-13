Китай заявляет, что воздушные шары США пролетали над КНР более 10 раз с начала 2022 года
По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, американские воздушные шары незаконно пролетали над Китаем более 10 раз с начала 2022 года. Об этом он сказал на регулярном брифинге в Пекине, сообщает Bloomberg.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Нередко американские воздушные шары незаконно вторгаются в воздушное пространство другой страны", — сказал Ван.
"США должны задуматься о себе и изменить свою неправильную практику. Мы оставляем за собой право принимать необходимые меры для устранения соответствующих инцидентов", – добавил он.
Китай впервые обвинил США в использовании аэростатов над его территорией, отмечает издание.
Ван уклонился от ответа на вопрос о сообщении китайского СМИ The Paper, в котором говорилось, что Китай готовится сбить неопознанный объект, пролетавший над его водами недалеко от портового города Циндао.
- 3 февраля 2023 года Пентагон сообщил, что несколько дней назад обнаружил китайский разведчик-аэростат высоко над США. Тогда же появился его снимок.
- 4 февраля F-22 ВВС США сбил аэростат. Обломки возвращать Китаю не собираются. Шар был оборудован для перехвата данных разведки.
- 10 февраля Белый дом сообщил, что США сбили неопознанный "высотный объект" над Аляской.
- 12 февраля неопознанный летающий объект был уничтожен над территорией Канады.
- Сегодня над территорией США в штате Мичиган заметили очередной неизвестный воздушный объект, который был сбит по приказу президента Джо Байдена.
- Генерал ВВС Соединенных Штатов, командующий Северным командованием США и Командованием аэрокосмической обороны Северной Америки Глен Ван Херк заявил, что не исключает внеземного происхождения воздушных объектов, сбитых за последние несколько дней в небе над Северной Америкой
Комментарии