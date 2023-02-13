Китай заявляет, что воздушные шары США пролетали над КНР более 10 раз с начала 2022 года

По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, американские воздушные шары незаконно пролетали над Китаем более 10 раз с начала 2022 года. Об этом он сказал на регулярном брифинге в Пекине, сообщает Bloomberg.

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"Нередко американские воздушные шары незаконно вторгаются в воздушное пространство другой страны", — сказал Ван.

"США должны задуматься о себе и изменить свою неправильную практику. Мы оставляем за собой право принимать необходимые меры для устранения соответствующих инцидентов", – добавил он.

Китай впервые обвинил США в использовании аэростатов над его территорией, отмечает издание.

Ван уклонился от ответа на вопрос о сообщении китайского СМИ The Paper, в котором говорилось, что Китай готовится сбить неопознанный объект, пролетавший над его водами недалеко от портового города Циндао.

Вадим Ребрина

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