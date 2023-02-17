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Байден: Последнее, чего хочет Си Цзиньпин — это полностью разорвать отношения США и Китая

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 10:34
Байден: Последнее, чего хочет Си Цзиньпин — это полностью разорвать отношения США и Китая - Фото
Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден считает, что глава КНР Си Цзиньпин не хочет коренным образом разорвать отношения с Вашингтоном. Об этом он сказал в комментарии каналу NBC News.

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По его словам, он не считает чрезмерной реакцию США сбить три неопознанных объекта над США через несколько дней после уничтожения китайского аэростата-шпиона.

Он отметил, что получил рекомендации от военных, добавив, что было бы проще не сбивать объекты перед лицом политического давления.

Байден заявил, что планирует поговорить с Си Цзиньпином, однако не сообщил точную дату. 

"Я думаю, последнее, чего хочет Си — это коренным образом разорвать отношения с Соединенными Штатами и со мной", — сказал американский президент.

Читайте также: У Байдена назвали ложью заявления Пекина об американских аэростатах над Китаем

Дмитро Гриниченко
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Китай США си цзиньпин джо байден
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