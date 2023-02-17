Байден: Последнее, чего хочет Си Цзиньпин — это полностью разорвать отношения США и Китая

Президент США Джо Байден считает, что глава КНР Си Цзиньпин не хочет коренным образом разорвать отношения с Вашингтоном. Об этом он сказал в комментарии каналу NBC News.

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По его словам, он не считает чрезмерной реакцию США сбить три неопознанных объекта над США через несколько дней после уничтожения китайского аэростата-шпиона.

Он отметил, что получил рекомендации от военных, добавив, что было бы проще не сбивать объекты перед лицом политического давления.

Байден заявил, что планирует поговорить с Си Цзиньпином, однако не сообщил точную дату.

"Я думаю, последнее, чего хочет Си — это коренным образом разорвать отношения с Соединенными Штатами и со мной", — сказал американский президент.

С начала февраля над Северной Америкой были сбиты четыре воздушных цели, из которых одна была китайским воздушным шаром-разведчиком. Его сбили 4 февраля.

Белый дом отверг предположение о том, что сбитые неопознанные летающие объекты могут быть связаны с инопланетянами.

Байден отказался извиняться перед Китаем за сбитый аэростат.

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Дмитро Гриниченко

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