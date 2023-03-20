Ордер на арест Путина. В Лондоне министры юстиции со всего мира обсудят поддержку МУС

В день визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву в Лондоне соберутся министры юстиции со всего мира, чтобы обсудить расширение поддержки Международного уголовного суда после выдачи им ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Sky News.

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Вице-премьер-министр министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что они намерены "привлечь военных преступников к ответственности за зверства, совершенные в Украине".

Guardian пишет, что министры соберутся, чтобы обсудить сбор средств для МУС на расследования военных преступлений России против Украины.

Конференция проводится совместно правительствами Великобритании и Нидерландов.

Ожидается, что сегодня прокурор МУС Карим Хан будет ходатайствовать о дополнительном финансировании.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МКС выдать ордер на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.

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Вадим Ребрина

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