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Ордер на арест Путина. В Лондоне министры юстиции со всего мира обсудят поддержку МУС

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 09:35
Ордер на арест Путина. В Лондоне министры юстиции со всего мира обсудят поддержку МУС - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В день визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву в Лондоне соберутся министры юстиции со всего мира, чтобы обсудить расширение поддержки Международного уголовного суда после выдачи им ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Sky News.

Вице-премьер-министр министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что они намерены "привлечь военных преступников к ответственности за зверства, совершенные в Украине".

Guardian пишет, что министры соберутся, чтобы обсудить сбор средств для МУС на расследования военных преступлений России против Украины.

Конференция проводится совместно правительствами Великобритании и Нидерландов.

Ожидается, что сегодня прокурор МУС Карим Хан будет ходатайствовать о дополнительном финансировании.

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Вадим Ребрина
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владимир путин арест мус Доминик Рааб
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