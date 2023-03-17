Си Цзиньпин приедет к Путину 20 марта. В Кремле и МИД Китая назвали детали визита

Глава КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на встречу с диктатором Владимиром Путиным 20 марта. Об этом официально сообщили в Кремле.

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По словам россиян, Си якобы будет находиться с визитом в Москве 20-22 марта по приглашению Путина.

Отмечается, что на переговорах будут обсуждены "актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

"Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Состоится подписание ряда важных двусторонних документов", — заявили в Кремле.

В Министерстве иностранных дел КНР также подтвердили дату визита Си в РФ, но не стали называть детали.

По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает.

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Дмитро Гриниченко

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