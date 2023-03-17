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Си Цзиньпин приедет к Путину 20 марта. В Кремле и МИД Китая назвали детали визита

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 09:24
Си Цзиньпин приедет к Путину 20 марта. В Кремле и МИД Китая назвали детали визита - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на встречу с диктатором Владимиром Путиным 20 марта. Об этом официально сообщили в Кремле.

По словам россиян, Си якобы будет находиться с визитом в Москве 20-22 марта по приглашению Путина. 

Отмечается, что на переговорах будут обсуждены "актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем". 

"Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Состоится подписание ряда важных двусторонних документов", — заявили в Кремле.

В Министерстве иностранных дел КНР также подтвердили дату визита Си в РФ, но не стали называть детали. 

По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Читайте также: США: Китай поддерживал РФ в войне, он может на нее повлиять. Ждем разговор Си и Зеленского

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай владимир путин кремль си цзиньпин
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