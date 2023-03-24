Китай обвиняет США в "препятствовании миру". Глава комитета Рады: Пропаганда коммунистов
24.03.2023, 13:09
Мао Нин (Фото: EPA)
В Министерстве иностранных дел Китая обвинили США в "препятствовании миру" в Украине, глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко назвал это коммунистической пропагандой.
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На очередном брифинге для прессы спикер МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай "играет конструктивную роль в разрешении российско-украинского кризиса" — "кризисом" в Пекине называют полномасштабную войну РФ против Украины, которую Москва ведет на уничтожение соседнего государства.
Она отметила, что США "только подливают масла в огонь и препятствуют усилиям других стран в мирных переговорах".
Мережко отреагировал на высказывания китайской дипломата, назвав ее заявление ложью и "типичной тоталитарной коммунистической пропагандой".
"США не "препятствуют". Официально много раз было сказано, что США уважают суверенитет Украины и Украина должна решать вопросы, связанные с переговорами", — подчеркнул парламентарий.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу главы КНР Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина в Москве тревожным сигналом, который говорит о том, что Китай готов поддерживать Россию.
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
- Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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