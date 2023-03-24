Китай обвиняет США в "препятствовании миру". Глава комитета Рады: Пропаганда коммунистов

В Министерстве иностранных дел Китая обвинили США в "препятствовании миру" в Украине, глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко назвал это коммунистической пропагандой.

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На очередном брифинге для прессы спикер МИД КНР Мао Нин заявила , что Китай "играет конструктивную роль в разрешении российско-украинского кризиса" — "кризисом" в Пекине называют полномасштабную войну РФ против Украины, которую Москва ведет на уничтожение соседнего государства.

Она отметила, что США "только подливают масла в огонь и препятствуют усилиям других стран в мирных переговорах".

Мережко отреагировал на высказывания китайской дипломата, назвав ее заявление ложью и "типичной тоталитарной коммунистической пропагандой".

"США не "препятствуют". Официально много раз было сказано, что США уважают суверенитет Украины и Украина должна решать вопросы, связанные с переговорами", — подчеркнул парламентарий.

Дмитро Гриниченко

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