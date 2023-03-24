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Остин: Си Цзиньпин и Путин в Москве — это тревожный сигнал, что Китай поддерживает Россию

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 09:04
Остин: Си Цзиньпин и Путин в Москве — это тревожный сигнал, что Китай поддерживает Россию - Фото
Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу главы КНР Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина в Москве тревожным сигналом, который говорит о том, что Китай готов поддерживать Россию. Об этом он сообщил на слушаниях в Конгрессе США, цитирует его Укринформ.

По его словам, визит Си к Путину и его пребывание в Москве несколько дней шлет очень тревожный месседж о том, что КНР поддерживает РФ. 

Он отметил, что сейчас нет данных о том, что Пекин оказывает военную помощь в Москве, однако визит Си в РФ стал демонстрацией поддержки Путина.

Остин заявил, что предоставление России вооружений со стороны Китая потенциально повлияет на продолжение войны РФ против Украины и расширит ее влияние не только на регион, но и на весь мир. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ будут противостоять США, а Путин готов к переговорам

Дмитро Гриниченко
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пентагон Китай война владимир путин си цзиньпин Ллойд Остин
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