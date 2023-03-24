Остин: Си Цзиньпин и Путин в Москве — это тревожный сигнал, что Китай поддерживает Россию
Глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу главы КНР Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина в Москве тревожным сигналом, который говорит о том, что Китай готов поддерживать Россию. Об этом он сообщил на слушаниях в Конгрессе США, цитирует его Укринформ.
По его словам, визит Си к Путину и его пребывание в Москве несколько дней шлет очень тревожный месседж о том, что КНР поддерживает РФ.
Он отметил, что сейчас нет данных о том, что Пекин оказывает военную помощь в Москве, однако визит Си в РФ стал демонстрацией поддержки Путина.
Остин заявил, что предоставление России вооружений со стороны Китая потенциально повлияет на продолжение войны РФ против Украины и расширит ее влияние не только на регион, но и на весь мир.
- Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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