Остин: Си Цзиньпин и Путин в Москве — это тревожный сигнал, что Китай поддерживает Россию

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу главы КНР Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина в Москве тревожным сигналом, который говорит о том, что Китай готов поддерживать Россию. Об этом он сообщил на слушаниях в Конгрессе США, цитирует его Укринформ.

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По его словам, визит Си к Путину и его пребывание в Москве несколько дней шлет очень тревожный месседж о том, что КНР поддерживает РФ.

Он отметил, что сейчас нет данных о том, что Пекин оказывает военную помощь в Москве, однако визит Си в РФ стал демонстрацией поддержки Путина.

Остин заявил, что предоставление России вооружений со стороны Китая потенциально повлияет на продолжение войны РФ против Украины и расширит ее влияние не только на регион, но и на весь мир.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.

В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.

21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".

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Дмитро Гриниченко

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