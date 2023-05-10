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По Израилю из Газы сегодня выпущено 270 ракет, более 60 перехвачены системой ПРО

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 17:48
По Израилю из Газы сегодня выпущено 270 ракет, более 60 перехвачены системой ПРО - Фото
Запуск ракеты ПРО Железный купол (Фото - EPA)

10 мая с 11:00 до 16:00 из контролируемого боевиками ХАМАС Сектора Газы было выпущено по Израилю 270 ракет, из них 62, угрожавшие населенным пунктам, были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Об этом сообщает Армия обороны Израиля. 

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По данным ЦАХАЛ, из выпущенных 270 ракет территории Израиля достигли 205, 65 упали на территории сектора Газы. Зафиксированы три ракетных попадания.

За тот же период (с 11:00 до 16:00) Армия обороны Израиля поразила 53 цели на территории сектора Газы.

Ранее сообщалось, что палестинские боевики начали обстрел Израиля после того, как силы ЦАХАЛ нанесли серию воздушных ударов по ракетным установкам группировки Исламский джихад.

  • 18 апреля глава МИД Китая призвал Израиль и Палестину проявить "политическое мужество" и возобновить мирные переговоры и сказал, что Пекин готов быть на них посредником.

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Сергій Бережний
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Цахал Сектор Газы Израиль Палестина Железный купол ракетный обстрел
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