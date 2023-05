Палестинские боевики обстреляли Израиль ракетами после авиаударов по сектору Газа: видео

Палестинские боевики в секторе Газа обстреляли Израиль ракетами после того, как израильские военные заявили, что нанесли серию воздушных ударов по ракетным установкам "Исламского джихада". Об этом сообщает Times of Israel.

Сообщений о пострадавших в Израиле, где, как утверждается, было перехвачено большинство ракет, нет.

What you’re looking at is a war crime.



Terrorists in #Gaza are firing rockets from densely populated neighborhoods. They are using the people of Gaza as human shields in their war against #Israel. pic.twitter.com/vWwK6wdfi6