WP: Израиль нанес крупнейший за два десятилетия удар по целям в палестинском городе Дженин

Израильская армия в ночь на 3 июля провела масштабную военную операцию в палестинском городе Дженин, предварительно нанеся серию авиаударов по целям. Об этом сообщает The Washington Post.

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Израильские официальные лица назвали это началом "широкомасштабной контртеррористической операции", нацеленной на "командный центр боевиков в густонаселенном лагере беженцев" в Дженнине.

"Мы будем делать это столько, сколько потребуется, сейчас нет никаких сроков", – сказал пресс-секретарь армии обороны Израиля Ричард Хехт.

То же самое заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, "контртеррористическая операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены ее задачи".

По данным палестинского Министерства здравоохранения, по меньшей мере восемь человек погибли и 80 получили ранения, 17 из них находятся в критическом состоянии.

Жители Дженина утверждают, что получали из израильских номеров сообщения, в которых содержалось предупреждение оставаться дома ради собственной безопасности.

Отдельные сообщения, адресованные боевикам, советовали им "сдаться ради вашей безопасности и безопасности тех, кто вас окружает", пишут журналисты.

Лагерь беженцев в Дженине является центром Хамаса, Исламского джихада и других вооруженных группировок, добавляют в WP.

Боевики якобы установили там взрывчатку на дорогах, а на прошлой неделе попытались запустить самодельную ракету по Израилю, но она не попала в цель сразу после запуска.

Армия обороны Израиля сообщила, что в понедельник войска конфисковали ракетную установку и сотни самодельных взрывных устройств.

В ночь на 9 мая ЦАХАЛ провел в секторе Газа антитеррористическую операцию "Щит и стрела", во время которой ликвидировал трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории. В ответ палестинские боевики приступили к ракетным обстрелам территории Израиля.

24 мая сообщалось, что система предупреждения об атаках беспилотников на Израиль из-за технических проблем временно не работает.

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