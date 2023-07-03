WP: Ізраїль завдав найбільшого за два десятиліття удару по цілях у палестинському місті Дженін

Ізраїльська армія в ніч проти 3 липня провела масштабну військову операцію у палестинському місті Дженін, попередньо завдавши серію авіаударів по цілях. Про це повідомляє The Washington Post.

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Ізраїльські офіційні особи назвали це початком "широкомасштабної контртерористичної операції", націленої на "командний центр бойовиків у густонаселеному таборі біженців" у Дженіні.

"Ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, зараз немає ніяких термінів", – сказав прессекретар армії оборони Ізраїлю Річард Хехт.

Те саме заявив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. За його словами, "контртерористична операція буде тривати до тих пір, поки не будуть виконані її задачі".

За даними палестинського Міністерства охорони здоров'я, щонайменше вісім людей загинули і 80 отримали поранення, 17 з них перебувають у критичному стані.

Мешканці Дженіну стверджують, що отримували з ізраїльських номерів повідомлення, в яких містилися попередження залишатися вдома заради власної безпеки.

Окремі повідомлення, адресовані бойовикам, радили їм "здатися заради вашої безпеки і безпеки тих, хто вас оточує", пишуть журналісти.

Табір біженців в Дженіні є осередком Хамасу, Ісламського джихаду та інших озброєних угруповань, додають у WP.

Бойовики нібито встановили там вибухівку на дорогах, а минулого тижня спробували запустити саморобну ракету по Ізраїлю, але вона не влучила в ціль одразу після запуску.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що в понеділок війська конфіскували ракетну установку і сотні саморобних вибухових пристроїв.

У ніч проти 9 травня ЦАХАЛ провів у секторі Газа антитерористичну операцію "Щит і стріла", під час якої ліквідував трьох лідерів "Бригад Аль-Кудса" (військове крило "Ісламського джихаду"), відповідальних за теракти та обстріли ізраїльської території. У відповідь палестинські бойовики розпочали ракетні обстріли території Ізраїлю.

24 травня повідомлялося, що система попередження про атаки безпілотників на Ізраїль через технічні проблеми тимчасово не працює.

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