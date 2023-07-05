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Ізраїль закінчив операцію в Дженіні: знищено лабораторії та інфраструктуру терористів

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 09:30
Ізраїль закінчив операцію в Дженіні: знищено лабораторії та інфраструктуру терористів - Фото
Дженін після операції армії Ізраїлю (Фото - EPA)

У ніч із 4 на 5 липня всі підрозділи ЦАХАЛ, які були залучені в операції "Бейт ве-Ган", залишили палестинський Дженін. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю.

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Операція "Бейт ве-Ган" розпочалася 3 липня, в ній були залучені наземні війська, авіація та інженерна техніка. Як повідомляється, це була наймасштабніша військова операція Ізраїлю в Дженіні на Західному березі річки Йордан після операції "Захисний мур" у 2002 році.

У ході операції загинув один військовослужбовець ЦАХАЛ, декілька поранених.

За даними Міністерства охорони здоров'я Палестинської автономії, 13 палестинців у віці від 16 до 23 років було вбито і більше як 100 поранено, понад 20 – важко. За даними палестинських медіа, щонайменше 12 із 13 загиблих були бойовиками терористичних угруповань.

Військові та служби безпеки Ізраїлю повідомили, що затримали в Дженіні 30 підозрюваних у тероризмі, знищили шість майстерень терористів, в яких знайдено близько 300 вибухових пристроїв та десятки кілограмів матеріалів для виготовлення вибухівки, зруйнували кілька приміщень, які використовувалися терористи як командні пункти, а також шість підземних складів та дві схованки зі зброєю.

  • У ніч проти 9 травня ЦАХАЛ провів у секторі Газа антитерористичну операцію "Щит і стріла", під час якої ліквідував трьох лідерів "Бригад Аль-Кудса" (військове крило "Ісламського джихаду"), відповідальних за теракти та обстріл ізраїльської території. У відповідь палестинські бойовики розпочали ракетні обстріли території Ізраїлю.
  • 24 травня повідомлялося, що система попередження про атаки безпілотників на Ізраїль через технічні проблеми тимчасово не працює.

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Сергій Бережний
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Ізраїльблизький східПалестинаЦАХАЛконтртерористична операціяДженін
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