У Чехії пасажирський потяг, який прямував до України, зіштовхнувся з вантажним: є загиблі й поранені

Наслідки аварії (Фото: EPA)

Ввечері 5 червня біля чеського міста Пардубіце пасажирський потяг, який прямував до українського міста Чоп, зіштовхнувся з вантажним потягом. Про це повідомило видання iDNES.cz з посиланням на місцеву поліцію.

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Речниця рятувальної служби Пардубіце Хелена Кісіала розповіла виданню, що внаслідок аварії загинули чотири людини. За її словами, постраждали десятки пасажирів, серед них є діти.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан уточнив, що поранення отримали понад 20 людей. Також він висловив співчуття родинам загиблих, а пораненим побажав скорішого одужання.

На залізничну аварію відреагував прем'єр-міністр країни Петр Фіала.

"Зіткнення потягів – це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття", – написав чеський прем’єр у соціальній мережі X.

Інформації про те, чи перебували у потязі громадяни України, поки немає.

ДОПОВНЕНО О 07:42. Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що причіпні вагони, у яких прямували люди до Чопа, були розташовані всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів, що їхали до України, немає. У компанії зазначили, що тримають контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками.

"Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага − Перемишль, з якого більшість пасажирів пересаджуються на поїзди до України. Попри форс-мажор на чеській території, Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення", − йдеться в повідомленні.

V Pardubicích došlo ke srážce osobního a nákladního vlaku. Na místě aktuálně probíhá zásah všech složek IZS, byl vyhlášen traumaplán, na místě je velké množství zraněných, nemůžeme vyloučit ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

19 січня у польській місцевості Вішніце Люблінського воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації, в якому їхали 26 громадян України. Внаслідок цього двоє пасажирів отримали незначні травми.

У ніч проти 29 травня у польському місті Гданськ двоє українських підлітків загинули у дорожній аварії.

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