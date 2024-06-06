В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовым: есть погибшие и раненые

Последствия аварии (Фото: EPA)

Вечером 5 июня возле чешского города Пардубице пассажирский поезд, следовавший в украинский город Чоп, столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщило издание iDNES.cz со ссылкой на местную полицию.

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Пресс-секретарь спасательной службы Пардубице Хелена Кисиала рассказала изданию, что в результате аварии погибли четыре человека. По ее словам, пострадали десятки пассажиров, в том числе дети.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан уточнил, что ранения получили более 20 человек. Также он выразил соболезнования семьям погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.

На железнодорожную аварию отреагировал премьер-министр страны Петр Фиала.

"Столкновение поездов – это большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и пострадавших. Я выражаю свои искренние соболезнования", – написал чешский премьер в социальной сети X.

Информации о том, находились ли в поезде граждане Украины, пока нет.

ДОПОЛНЕНО В 07:42. Пресс-служба Укрзалізниці сообщила, что прицепные вагоны, в которых направлялись люди в Чоп, находились внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров, ехавших в Украину, нет. В компании отметили, что держат контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками.

"Также прогнозируется задержка поезда RegioJet Прага − Перемышль, из которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину. Несмотря на форс-мажор на чешской территории, Укрзалізниця работает над организацией перевозки пассажиров задержавшихся поездов к местам назначения", − говорится в сообщении.

В Pardubicích došlo к сrážке osobního a nákladního vlakа. Na místě aktuálnо probíhá zásah všech сložок IZS, byl vyhlášen traumaplán, na místě je velкoе množství zraněných, nemůžeme vylúčить ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) Июнь 5, 2024

19 января в польской местности Вишнице Люблинского воеводства произошла авария с участием автобуса на украинской регистрации, в котором ехали 26 граждан Украины. В результате двое пассажиров получили незначительные травмы.

В ночь на 29 мая в польском городе Гданьск два украинских подростка погибли в дорожной аварии.

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