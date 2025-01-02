У США знайшли один із найбільших арсеналів саморобної вибухівки в історії — AP

150 саморобних вибухових пристроїв знайшли під час обшуків у будинку 36-річного Бреда Спеффорда у штаті Вірджинія

Фото: ФБР

Федеральне бюро розслідувань США під час обшуку у приватному будинку в штаті Вірджинія вилучило понад 150 саморобних вибухових пристроїв. Це один із найбільших випадків вилучення вибухівки в історії бюро, повідомляє Associated Press.

Обшук проводився в окрузі Айл-оф-Вайт, неподалік Норфолку, у будинку 36-річного Бреда Спеффорда. За даними судових документів, у грудні з його оселі вилучили понад 150 трубчастих бомб та інших вибухових пристроїв.

Більшість вибухівки була знайдена у гаражі, де також зберігалися інструменти та матеріали для її виготовлення. Додаткові пристрої виявили в рюкзаку у спальні, яку підозрюваний ділив із дружиною та двома дітьми, зазначає AP.

Під час обшуку 17 грудня поліція також знайшла бронежилет із вбудованою вибухівкою. Проти Спеффорда висунули звинувачення у порушенні Національного закону про вогнепальну зброю, прокурори не виключають додаткових звинувачень, пов’язаних із вибухівкою.

Адвокати Спеффорда заявили, що у справі нібито відсутні докази, які свідчать про підготовку до насильства, наголосивши, що підозрюваний раніше не мав судимостей.

Як зазначає ФБР, розслідування розпочалося у 2023 році після інформації від знайомого Спеффорда. Інформатор зазначив, що той отримав важку травму руки під час роботи над вибухівкою, через що в нього залишилося лише два пальці на правій руці.

За даними слідства, Спеффорд використовував зображення президента Джо Байдена як мішені для стрільби та висловлював схвалення ідеї політичних убивств. Хоча наразі прямих доказів підготовки до атак немає, влада вважає його дії потенційно небезпечними.