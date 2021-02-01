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COVID-19. Казахстанцам хотят присваивать цвета и пускать в общественные места по QR-коду

01.02.2021, 08:50
COVID-19. Казахстанцам хотят присваивать цвета и пускать в общественные места по QR-коду - Фото
Фото: ЕРА

В Казахстане запустили пилотный проект по противодействию распространения коронавируса: пользователю мобильного приложения Ashyq будет присвоен "цветной" статус – в зависимости от его возможной эпидемиологической опасности для окружающих. Об этом пишет пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

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Казахстанские чиновники утверждают, что вместе с Минздравом разработали приложение, чтобы обезопасить людей в общественных местах от потенциально зараженных. Сейчас приложение тестируют в тех местах, посещение которых ограничивают на карантине: кинотеатрах, spa-центра и фитнес-залах.

Чтобы попасть туда, пользователь должен отсканировать QR-код и показать его на входе. Приложение покажет рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы.

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Красный обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц на амбулаторном наблюдении.

Желтый – частичное ограничение передвижения, то есть пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный. Такому разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 м от места домашней изоляции.

Синий – нет ограничений в передвижении, кроме мест, где обязателен негативный ПЦР-тест (аэропорт, госпитализация, т.д.).

У зеленого статуса нет ограничений в передвижении: пользователь проходит по базе данных как негативный по ПЦР.

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Если у человека нет смартфона, сотрудник-контролер на входе в помещение сможет проверить статус посетителя через индивидуальный номер или просканировав штрих-код на удостоверении личности.

Евгений Пилипенко
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