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Токаев ответил депутатам РФ насчет Казахстана как территориального "подарка от России"

06.01.2021, 06:48
Токаев ответил депутатам РФ насчет Казахстана как территориального
Касым-Жомарт Токаев (фото — пресс-служба Акорды)

Территория Казахстана "унаследована от предков и является главным богатством" местных жителей, которым "никто извне не отдал" ее. Так казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в статье для издания Егемен Казахстан ответил депутатам нелегитимной Госдумы РФ, которые назвали земли Казахстана "подарком от России".

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"Наша история не измеряется от 1991 или 1936 года. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства, а затем в Золотой Орде, Тюркском каганате, при гуннах и саках. Корни нашей национальной истории лежат в глубине древности", – указал Токаев, добавив, что "историю должны изучать историки, а не политики".

Он подчеркнул, что границы страны "полностью разграничены", и после подписания в 2018 году конвенции о правовом статусе Каспийского моря они не только на суше, но и на море "были окончательно определены и окончательно урегулированы".

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По словам Токаева, нужно вести "воспитательную работу" по таким провокациям иностранцев "сдержанно, официально и публично", а в случае чего казахстанцы должны быть готовы защищать национальные интересы в том числе "и камнем".

Он предложил написать краткую историю Казахстана для иностранной аудитории и перевести ее на основные языки мира: это, говорит президент страны, "единственный способ показать миру многовековую правдивую историю казахского народа".

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Кроме того, он поручил СМИ и органам направить часть материалов по госзаказу на исторические темы, потому как "в нашей летописи много важных вех и событий, которые составляют основу масштабных фильмов": "Мы наглядно показали в фильме "Курманжан датка", что можно сделать качественное произведение искусства, не затрачивая больших денег".

Токаев резюмировал, что знание государственного языка – долг каждого гражданина Казахстана.

  • В декабре 2020-го глава комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что "территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза". Его поддержал другой единорос Евгений Федоров, а также лидер партии ЛДПР Жириновский. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал эти заявления "бредом сивой кобылы".
  • 19 декабря 2019-го глава РФ оправдал вторжение советских войск в Польшу. Там назвали это пропагандой.
  • Путин также угрожал Украине, выдумав исторический факт и заявив, что якобы "Причерноморье является "исконно русской территорией". 
Евгений Пилипенко
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