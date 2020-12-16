Скандал между Россией и Казахстаном. Депутаты партии Путина требуют "вернуть земли"

Трое депутатов нелегитимной Госдумы РФ, двое из которых представляют правящую партию Единая Россия, выдвинули территориальные претензии Казахстану. В Казахстане возмущены и в ответ инициируют переименование северных городов Петропавловск и Павлодар.

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На прошлой неделе глава комитета Госдумы по образованию и член фракции Единая Россия Вячеслав Никонов заявил в телеэфире: "Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Казахи существовали, но гораздо южнее. Собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза".

МИД Казахстана выразил недоумение по этому поводу и вручил ноту временному поверенному в делах РФ.

После этого высказался еще один российский депутат, тоже член ЕР Евгений Федоров.

"То есть последний аргумент морального плана упал после заявления казахского МИДа. Это означает, что Россия должна потребовать, раз вы не признаете это подарком, тогда отдайте. Потому что вы взяли незаконно", – сказал он.

По словам Федорова, в принятом в 1990 году законе о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР "русским языком прописано, что в случае выхода из территории Советского Союза республики отдают СССР территорию, полученную при ее вхождении в Советский Союз".

"Это правовой вопрос. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД, хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный – Алма-Ата и все остальное и уходите" – заявил Федоров.

Справка. Упомянутый закон утратил силу после подписания 8 декабря 1991 года соглашения о прекращении существования СССР. Казахстан объявил о своей независимости 16 декабря 1991 года.

Заявление Никонова поддержал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский: "Он все правильно сказал. Никонов — очень грамотный человек. Был бы жив дедушка его, министр иностранных дел Молотов, он бы подтвердил это. Там Россия. Уральск, Семипалатинск, Петропавловск. При чем здесь Казахстан?".

По мнению Жириновского, Казахстан был "создан искусственно" советской властью.

"Казахские племена кочевали в Средней Азии. И там все было перепутано – где киргизы, где казахи, где каракалпаки, где там туранцы-муранцы и так далее. Но государства с границами, с правительством не было, это все создала искусственно советская власть. Так они продолжают обвинять Никонова. Ну что, еще заставите его извиняться за то, что живете на русских землях? А русские там как появились? Что они там, с неба прилетели что ли?" – сказал лидер ЛДПР.

Корреспондент Радио Свобода поинтересовался мнением депутатов парламента Казахстана и экспертов по этому поводу.

Депутат Сената Мурат Бахтиярулы считает, что высказывания российских коллег "являются признаком того, что имперская политика России продолжается". Он сетует, что в свое время не были переименованы казахстанские города Петропавловск и Павлодар и не было ограничено свободное вещание российских телеканалов.

Депутат Мажилиса Омархан Оксикбаев также считает, что слова россиян прозвучали "не просто так". "Россия находится в состоянии войны с Украиной, едва сдерживает Беларусь и не хочет, чтобы Казахстан, протяженность границы с которым составляет 7500 километров, был свободной страной..." – сказал он.

По мнению политолога Ерлана Саирова, заявления российских депутатов показывают, что шовинизм становится инструментом пропаганды патриотизма в России, которая из-за санкций испытывает экономические трудности.

Бывший дипломат Казбек Бейсебаев считает, что Россия должна дать официальные пояснения. Если этого не произойдет, говорит он, МИД Казахстана должен вызвать посла России для консультаций.

"Думаю, это не совпадение, а предупреждение нашим властям. Я не удивлюсь, если эта проблема вызвана какими-то разногласиями между властями Казахстана и России", – сказал дипломат.

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Мухтар Кул-Мухаммед назвал заявление Никонова провокационным, передает Tengrinews. "Это не только политическая безответственность, но и оскорбление памяти миллионов казахов и русских, которые столетиями выстраивали наше общее достояние – дружбу между народами", – сказал он.

Сегодня президент РФ Владимир Путин в поздравлении своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня независимости Казахстана выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений двух стран.

19 декабря 2019-го Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу.

Также он угрожал Украине, выдумав исторический факт и заявив, что якобы "Причерноморье является "исконно русской территорией".

Вадим Ребрина

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