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Статистика CDC показала, кто больше всего вакцинируется от коронавируса в США

02.02.2021, 12:13
Статистика CDC показала, кто больше всего вакцинируется от коронавируса в США - Фото
Фото: ЕРА

В США крайне мало темнокожих граждан привито от коронавируса в первый месяц массовой вакцинации, несмотря на то, что по статистике эта расовая группа является одной из наиболее уязвимых при COVID-19. Данные о процессе вакцинации показали Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Всего с 14 декабря 2020 года по 14 января 2021-го почти 13 млн человек в США получили по крайней мере одну инъекцию разрешенных там вакцин – от Pfizer-BNT и Moderna.

Из них 55% были в возрасте от 50 лет и старше, 16,8% – 40—49 лет, 28,2% – 18—39 лет. Привито также около 5000 американцев до 18 лет. Примерно 63% привитых – женщины, 37% – мужчины.

Примерно о половине этих граждан (~6,7 млн) известна этническая принадлежность: 60,4% – белые, 14,4% определили себя как "несколько рас" или "другое" в опроснике, 11,5% – латиноамериканцы, 6,0% – азиаты, 5,4% – темнокожие, 2,0% – американские индейцы/коренные жители Аляски, 0,3% – коренные гавайцы и жители островов Тихого океана.

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Такие данные CDC появились на фоне волнений в США, что дозы распределяются неравномерно: в части регионов центры вакцинации находятся преимущественно в районах проживания белых.

По данным президентской координационной ковид-группы, у афроамериканцев примерно в три раза выше риск быть госпитализированным с COVID-19 в сравнении с белыми, и более чем вдвое – умереть от этой болезни.

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Евгений Пилипенко
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