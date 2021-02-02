Статистика CDC показала, кто больше всего вакцинируется от коронавируса в США
В США крайне мало темнокожих граждан привито от коронавируса в первый месяц массовой вакцинации, несмотря на то, что по статистике эта расовая группа является одной из наиболее уязвимых при COVID-19. Данные о процессе вакцинации показали Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
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Всего с 14 декабря 2020 года по 14 января 2021-го почти 13 млн человек в США получили по крайней мере одну инъекцию разрешенных там вакцин – от Pfizer-BNT и Moderna.
Из них 55% были в возрасте от 50 лет и старше, 16,8% – 40—49 лет, 28,2% – 18—39 лет. Привито также около 5000 американцев до 18 лет. Примерно 63% привитых – женщины, 37% – мужчины.
Примерно о половине этих граждан (~6,7 млн) известна этническая принадлежность: 60,4% – белые, 14,4% определили себя как "несколько рас" или "другое" в опроснике, 11,5% – латиноамериканцы, 6,0% – азиаты, 5,4% – темнокожие, 2,0% – американские индейцы/коренные жители Аляски, 0,3% – коренные гавайцы и жители островов Тихого океана.
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Такие данные CDC появились на фоне волнений в США, что дозы распределяются неравномерно: в части регионов центры вакцинации находятся преимущественно в районах проживания белых.
По данным президентской координационной ковид-группы, у афроамериканцев примерно в три раза выше риск быть госпитализированным с COVID-19 в сравнении с белыми, и более чем вдвое – умереть от этой болезни.
- По данным Бюро переписи населения США, в стране в 2017 году было ~73% белых граждан и ~13% темнокожих.
- По словам главы Минздрава Степанова, коммерческие вакцины от ковида появятся в Украине "не раньше лета" и могут стоить от $7 до $33. Госвакцинация в Украине будет бесплатной.
- Это фаза IV. Появились данные о получивших первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech медиках Израиля.
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