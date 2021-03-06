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Коронавирус. Минздрав намерен оштрафовать Лекхим за задержку поставки вакцины Sinovac

06.03.2021, 11:42
Коронавирус. Минздрав намерен оштрафовать Лекхим за задержку поставки вакцины Sinovac - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

Минздрав намерен оштрафовать компанию Лекхим за задержку поставки вакцины против коронавируса, которую производит китайская компания Sinovac. Об этом сообщил Reuters замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

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"Они определенно не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте", – сказал Иващенко.

Замглавы Минздрава не уточнил размер штрафных санкций. По данным документа, с которым ознакомился Reuters, правительство имеет право оштрафовать Лекхим на 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки.

По данным Reuters, Минздрав также отклонил просьбу Лекхима об отсрочке поставки и изменении требований по определению эффективности вакцины.

В Лекхим отказались комментировать Reuters эту ситуацию, но заявили, что первая партия вакцины Sinovac будет доставлена ​​15 марта.

Читайте также: В Украине вакцина от Sinovac должна быть к лету, иначе Лекхим вернет миллиард – StateWatch

Марк Сировой
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коронавирус COVID-19 лекхим Sinovac минздрав штраф
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