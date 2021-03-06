Коронавирус. Минздрав намерен оштрафовать Лекхим за задержку поставки вакцины Sinovac

Минздрав намерен оштрафовать компанию Лекхим за задержку поставки вакцины против коронавируса, которую производит китайская компания Sinovac. Об этом сообщил Reuters замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

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"Они определенно не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте", – сказал Иващенко.

Замглавы Минздрава не уточнил размер штрафных санкций. По данным документа, с которым ознакомился Reuters, правительство имеет право оштрафовать Лекхим на 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки.

По данным Reuters, Минздрав также отклонил просьбу Лекхима об отсрочке поставки и изменении требований по определению эффективности вакцины.

В Лекхим отказались комментировать Reuters эту ситуацию, но заявили, что первая партия вакцины Sinovac будет доставлена ​​15 марта.

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Марк Сировой

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