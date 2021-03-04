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В Лекхим приблизили дату поставки вакцины от Sinovac в Украину – ожидают в марте

04.03.2021, 14:07
В Лекхим приблизили дату поставки вакцины от Sinovac в Украину – ожидают в марте - Фото
Вакцина от Sinovac (Фото: Governo de Sao Paulo)

Группа фармкомпаний Лекхим поставит в Украину вакцину от коронавируса CoronaVac (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated) производства компании Sinovac Life Sciences Co.,Ltd до 15 марта. Об этом говорится в заявлении, полученном LIGA.net.

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Как подчеркивается в заявлении, Лекхим является уполномоченным представителем компании Sinovac, поставка будет производиться в рамках выполнения договора с ГП Медицинские закупки.

  • В конце декабря 2020 года Украина подписала контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac. Поставки должны были осуществляться через Лекхим.
  • В начале января 2021 года общественная организация Пациенты Украины заявила, что глава Минздрава Максим Степанов якобы сам назначил посредником Лекхим, а компания якобы связана с экс-главой МОЗ Раисой Богатыревой.
  • Степанов претензии отверг, сказав, что поставки через Лекхим были условием производителя вакцины – Sinovac Biotech. 
  • 9 февраля Лекхим попросил отсрочить дату первой поставки до апреля – не успевали получить экспортную лицензию и хотели внести изменения в договор.

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Дарья Мостовая
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