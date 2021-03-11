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Pfizer готова производить вакцину от коронавируса в Индии – Reuters

11.03.2021, 11:17
Pfizer готова производить вакцину от коронавируса в Индии – Reuters - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Компания Pfizer сообщила правительству Индии о готовности производить в стране вакцину от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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Pfizer готова производить вакцину в Индии, если будут быстро получены необходимые разрешения и обеспечена свобода ценообразования и экспорта.

В прошлом месяце компания отозвала заявку на разрешение использовать вакцину Pfizer-BioNTech в Индии после того, как регулирующий орган отклонил ее просьбу пропустить небольшое местное исследование на безопасность.

"Американские компании хотят производить вакцины в Индии в рамках совместных предприятий", – рассказал собеседник Reuters, упомянув Pfizer и Moderna. По его словам, компании опасаются, что правительство введет политику контроля над ценами.

Другой источник подтвердил, что Pfizer заинтересована в производстве в Индии. Еще одного подтверждения, что в этом заинтересована и Moderna, Reuters найти не удалось.

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Денис Юдин
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Индия вакцина коронавирус COVID-19 BioNTech/Pfizer
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